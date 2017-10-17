Глушаков стал MVP 13-го тура РФПЛ

Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков признан MVP 13-го тура российской Премьер-Лиги.
Члены постоянного жюри определили на счёт Глушакова, забившего гол в матче с «Ахматом» (2:1), 9 зачётных баллов. Хавбек красно-белых занял первое место в опросе читателей на странице проекта, получив ещё три очка. Два балла Глушакову достались за второе место в опросе «Чемпионата» в сети «ВКонтакте».
Таким образом, Глушаков набрал 14 баллов, сумев опередить в борьбе за звание самого ценного игрока тура голкипера и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева (13 баллов).
Третье место разделили между собой голкипер «Рубина» Сослан Джанаев и полузащитник «Динамо» Александр Ташаев. Они набрали по 5 баллов.
На звание MVP 13-го тура российской Премьер-Лиги также претендовали Сильвестр Игбун («Уфа»), Виталий Денисов («Локомотив»), Владимир Габулов («Арсенал»), Эванс Кангва («Арсенал»), Александр Селихов («Спартак»), Сергей Игнашевич (ЦСКА) и Эрик Бикфалви («Урал»).