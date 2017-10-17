Писарев: на мой взгляд, «Севилья» забивала «Спартаку» с явным нарушением правил

Бывший футболист «Спартака» Николай Писарев прокомментировал первый тайм матча москвичей с «Севильей» в Лиге чемпионов. К началу второй половины игры счёт ничейный — 1:1.
«В первом тайме было больше хорошего: гол первыми забили, а потом пропустили ответный мяч, который был забит с явным нарушением правил. Но я под впечатлениями от сейва Селихова: шедевр, пособие для вратарей, и он украсит любую заставку.
Что касается гола „Севильи“, то на повторе чётко видно, что Кьер и на Глушакова, и на Джикию опирается обеими руками. Поэтому, на мой взгляд, испанцы забивали с явным нарушением правил», — сказал Писарев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Гол Симона Кьера можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.