Каррера: думаю, за матч с «Севильей» наградить надо весь «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал домашнюю победу над «Севильей» (5:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Почему лучшим игроком матча признали Селихова, а не Промеса? Думаю, наградить надо весь «Спартак». Возможно, Селихов выделялся, потому что он голкипер. Оцениваю игрока за счёт его выступлений. Меня интересует поведение всей команды.
У меня не было мыслей менять флангами Мельгарехо и Промеса. Думаю, Лоренсо удобнее играть справа, а Квинси — слева. Им лучше смещаться в центр и бить с сильной ноги.
Почему шёл вперёд Джикия? Когда играешь в футбол, надо иметь личность. Георгий — такой человек, поэтому, когда у него есть возможность идти вперёд, он делает это. Нигде не написано, что защитнику нельзя пересекать среднюю линию", — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.