Видео: заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»

Сегодня, 10 мая, в социальной сети нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сообщил, что покинет клуб после завершения сезона.

Французский нападающий выступает в «Пари Сен-Жермен» с 2018 года. Тогда он перешёл из «Монако».

Ранее в СМИ появлялась информация, что 25-летний Килиан Мбаппе согласовал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный до 2029 года.

В текущем сезоне французской Лиги 1 Килиан Мбаппе провёл 28 матчей, в которых забил 26 мячей и оформил семь голевых передач. Также на счету нападающего 12 игр и восемь голов в Лиге чемпионов. В Кубке Франции футболист принял участие в пяти матчах, в которых отметился восемью забитыми мячами. Ранее «ПСЖ» уже обеспечил себе чемпионство в Лиге 1 сезона-2023/2024.