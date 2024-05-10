Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видео: заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»

Видео: заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»
Комментарии

Сегодня, 10 мая, в социальной сети нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сообщил, что покинет клуб после завершения сезона.

Французский нападающий выступает в «Пари Сен-Жермен» с 2018 года. Тогда он перешёл из «Монако».

Ранее в СМИ появлялась информация, что 25-летний Килиан Мбаппе согласовал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный до 2029 года.

В текущем сезоне французской Лиги 1 Килиан Мбаппе провёл 28 матчей, в которых забил 26 мячей и оформил семь голевых передач. Также на счету нападающего 12 игр и восемь голов в Лиге чемпионов. В Кубке Франции футболист принял участие в пяти матчах, в которых отметился восемью забитыми мячами. Ранее «ПСЖ» уже обеспечил себе чемпионство в Лиге 1 сезона-2023/2024.

Материалы по теме
Мбаппе на видео объявил об уходе из «ПСЖ»! Уже известно, когда ждать анонса «Реала»! LIVE
Live
Мбаппе на видео объявил об уходе из «ПСЖ»! Уже известно, когда ждать анонса «Реала»! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android