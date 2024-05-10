Мбаппе намеренно не упомянул президента «ПСЖ» в заявлении об уходе из клуба — Relevo

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе преднамеренно не упомянул президента парижского клуба Нассера Аль-Хелаифи в видео с объявлением о том, что он покинет французский гранд по окончании сезона. Об этом сообщает Relevo со ссылкой на источники из окружения 25-летнего футболиста.

По информации источника, на текущий момент отношения Мбаппе и Аль-Хелаифи характеризуются как не самые доверительные, что может быть обусловлено долгими и тяжёлыми переговорами о продлении контракта с нападающим, которые не увенчались успехом.

Напомним, сегодня, 10 мая, Мбаппе официально объявил о том, что он покинет «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона. Ранее в СМИ появлялась информация, что француз уже подписал контракт со «сливочными», рассчитанный до 2029 года.

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: