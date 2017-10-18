Мостовой: для выхода из группы «Спартаку» надо набирать очки в гостях

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился эмоциями от победы красно-белых над «Севильей» (5:1) в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Не припомню, чтобы «Спартак» так крупно выигрывал в еврокубках. Эта победа однозначно войдёт в историю, все будут это помнить. Первый тайм не предвещал, конечно, такого разгрома. А начало второй половины так и
вовсе заставило сильно понервничать. А после голов «Спартака» испанцы уже посыпались. Им уже было без разницы, с каким счётом проигрывать.
Для выхода из группы надо пытаться цеплять очки на выезде в Испании и Англии, потому что обоим конкурентам играть с «Марибором». Понятно, что и «Ливерпуль», и «Севилья» возьмут свои три очка в матчах против словенцев.
Лучшие игроки матча для меня вратарь Селихов и защитник Джикия. Они отлично сыграли в ключевых моментах. Несмотря на то, что Промес два забил и один раз ассистировал», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.