Диктор: думаю, делегаты УЕФА к 5-му голу «Спартака» точно выучили русские фразы

Диктор стадиона «Открытие Арена» Максим Орлов прокомментировал победу «Спартака» над «Севильей» в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча группы E прошла в Москве и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.
«Голос посадил к третьему голу. Но это лучше, чем рыдать из-за поражения. Я даже в шутку предложил объявить счёт 5:1 кому-то вместо меня. Мы там уже скакали от радости. Даже несмотря на делегатов УЕФА. Думаю, они к пятому голу точно выучили какие-то русские фразы», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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Светящемуся от счастья тренеру «Спартака», кажется, и вопросы журналистов были не нужны – он сам горел желанием поделиться эмоциями.