Почеттино: Льорис показал свой истинный уровень в матче с «Реалом»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (1:1) и похвалил голкипера команды Уго Льориса.
«Ничья — справедливый результат. У нас были моменты для взятия ворот, и Льорису также пришлось несколько раз совершать отличные сейвы. Уго провёл фантастический матч и показал свой истинный уровень. Сегодня все могли увидеть, почему я называю его одним из лучших в мире. Впереди ещё три матча. У нас хорошее положение, хотя мы знаем, что пока рано делать выводы. Однако мы набрали очень ценное очко», — приводит слова Почеттино пресс-служба УЕФА.
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