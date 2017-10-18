Паулиньо: возможно, через три или четыре года Неймар будет лучшим в мире игроком

Полузащитник «Барселоны» Паулиньо поделился мнением о будущем бывшего нападающего сине-гранатовых Неймара, защищающего ныне цвета «ПСЖ». Футболист сборной Бразилии не исключает, что через несколько лет его соотечественнику не будет равных в мире.
«Возможно, через три или четыре года Неймар будет лучшим в мире игроком», — приводит слова Паулиньо Marca.
Отвечая на вопрос о разнице между Неймаром и форвардом каталонской команды Лионелем Месси, Паулиньо сказал: «Хороший вопрос. У меня привилегия играть с обоими. Оба обладают великолепными игровыми качествами и большими способностями забивать. Мне комфортно с обоими».
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