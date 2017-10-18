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Кальдерон: «Реал» обязан подписывать таких игроков, как Кейн

18 октября 2017, среда. 11:14 Футбол

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон считает, что мадридский клуб обязан подписывать контракты с лучшими в мире футболистами, отметив, что одним из них является форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн.

В матче 3-го тура Лиги чемпионов «Реал» на своём поле встречался с «Тоттенхэмом» и сыграл вничью (1:1), а гол в составе лондонского клуба был забит после удара Кейна — мяч рикошетом от Рафаэля Варана залетел в сетку.

«Реал» всегда находится в поиске лучших игроков, и такой клуб обязан иметь в составе топ-футболистов, чтобы они могли привлечь новых спонсоров, бренды и продолжать получать доход. Эти деньги помогают вам инвестировать, экономить, инвестировать и снова инвестировать, поэтому я предполагаю, что «Реал» хотел бы подписать Кейна.

Но это зависит от нескольких вещей, таких как желание игрока и тренера, хотя, без сомнения, он выдающийся игрок. Кейн не перейдёт дёшево, но когда я подписал Криштиану Роналду за 80 млн евро, то мне сказали, что я сумасшедший, и теперь посмотрите, где мы сейчас. Если вы потратите 150 млн евро, то это будет нормально. Мы уже не знаем, что такое предел", — цитирует Кальдерона Reuters.

«Тоттенхэм» готов продать Кейна не менее чем за € 222 млн
Источник: Reuters Сообщить об ошибке
Теги
Тоттенхэм Хотспур ФК Реал Мадрид Гарри Кейн Рамон Кальдерон Трансферы
Новости. Футбол
18 октября 2017, среда
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