Кальдерон: «Реал» обязан подписывать таких игроков, как Кейн

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон считает, что мадридский клуб обязан подписывать контракты с лучшими в мире футболистами, отметив, что одним из них является форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн.
В матче 3-го тура Лиги чемпионов «Реал» на своём поле встречался с «Тоттенхэмом» и сыграл вничью (1:1), а гол в составе лондонского клуба был забит после удара Кейна — мяч рикошетом от Рафаэля Варана залетел в сетку.
«Реал» всегда находится в поиске лучших игроков, и такой клуб обязан иметь в составе топ-футболистов, чтобы они могли привлечь новых спонсоров, бренды и продолжать получать доход. Эти деньги помогают вам инвестировать, экономить, инвестировать и снова инвестировать, поэтому я предполагаю, что «Реал» хотел бы подписать Кейна.
Но это зависит от нескольких вещей, таких как желание игрока и тренера, хотя, без сомнения, он выдающийся игрок. Кейн не перейдёт дёшево, но когда я подписал Криштиану Роналду за 80 млн евро, то мне сказали, что я сумасшедший, и теперь посмотрите, где мы сейчас. Если вы потратите 150 млн евро, то это будет нормально. Мы уже не знаем, что такое предел", — цитирует Кальдерона Reuters.