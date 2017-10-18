Эдерсон: рад, что отбил пенальти и помог «Манчестер Сити» обыграть «Наполи»

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес прокомментировал победу над «Наполи» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На 38-й минуте бразилец отбил пенальти в исполнении Дриса Мертенса.
«Думаю, мы провели отличный матч. «Манчестер Сити» столкнулся с соперником, который хорошо работает с мячом. Нам пришлось приложить усилия. Счастлив, что отбил пенальти и помог команде добиться победы. Во втором тайме игра была сбалансированной, обе команды имели моменты.
Начало сезона для меня выдалось хорошим. Есть проблемы с языком, но товарищи по команде помогают. Думаю, у меня всё получится», — цитирует Эдерсона UOL.
Уолкер: «МС» должен поблагодарить Эдерсона за надёжную игру в матче с «Наполи»