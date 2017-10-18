Дзола считает, что непопадание сборной Италии на ЧМ-2018 не станет трагедией

Бывший форвард сборной Италии Джанфранко Дзола высказал мнение, что если итальянская национальная команда не сможет выйти в финальную часть чемпионата мира—2018 в России, то это не станет трагедией.
Сборная Италии заняла в своей отборочной группе второе место и попала в стыковые матчи, где за выход на мировое первенство будет противостоять команде Швеции.
«Абсолютно не будет никакой трагедии, если мы не получим путёвку на чемпионат мира. Я помню, когда Германия не вышла из группы на Евро-2000. Это разочарование стало катализатором для реальных перемен. Немецкий футбол потом поднялся наверх.
Италия уделяет особое внимание результату, однако есть недостаток качества: в моё время на моей позиции было семь или восемь альтернатив», — цитирует Дзолу La Repubblica.