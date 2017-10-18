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Испанские СМИ — о победе «Спартака»: русская баня для бесцельной «Севильи»

18 октября 2017, среда. 12:28 Футбол

Испанское издание Mundo Deportivo отреагировало на поражение «Севильи» в 3-м туре Лиги чемпионов от «Спартака» заметкой, которую озаглавило как «Русская баня для бесцельной „Севильи“. Красно-белые на своём поле разгромили испанскую команду со счётом 5:1.

«Спартак» сокрушил «Севилью» в захватывающем матче, в котором, как ни невероятно, испанская команда доминировала и имела хорошие шансы, но проиграла в последние полчаса, пишет издание.

Благодаря победе над «Севильей» подопечные Массимо Карреры вышли на второе место в своей группе. В 4-м туре «Спартак» отправится в Севилью, игра состоится 1 ноября.

«Теперь „Севилья“ должна будет победить «Спартак» через две недели на „Рамон Санчес Писхуан“, если они не хотят усложнять выход из группы, так как «Ливерпуль» стал лидером группы, обыграв „Марибор“ на его поле», — говорится в заметке.

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов

Поражение от «Спартака» — второе по величине для «Севильи» в истории еврокубков
Источник: Mundo Deportivo Сообщить об ошибке
Теги
ФК Севилья ФК Спартак
Новости. Футбол
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