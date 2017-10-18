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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Р. Сигурдссон: мне кажется, время России настанет уже скоро

18 октября 2017, среда. 14:52 Футбол

Защитник «Рубина» и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон рассказал, в чём секрет прогресса исландской национальной команды и почему Россия не может приблизиться к успехам крохотной Исландии, которая пробилась на ЧМ-2018.

«Чемпионат мира — более статусный турнир, чем чемпионат Европы. Очень хорошо помню, как нас встретили в прошлом году. Стояла отличная погода. Мы проехали на автобусе в спальном районе Рейкьявика. На улицах было столько людей, сколько я не видел никогда в жизни. Просто невероятно! Надеюсь, нам удастся повторить успех Евро на чемпионате мира.

Говоря о взлёте сборной, думаю, в первую очередь нужно выделить наших наставников – Ларса Лагербека и Хеймира Хадльгримссона. Раньше они оба были главными тренерами. Ларс работал в больших клубах и знал много нюансов по подготовке команды, перелётам, оборудовании. Он заставил всех – от администраторов до игроков – относиться к делу с профессионализмом. Сообща Ларс и Хеймир придумали наш стиль игры. Мы из маленькой страны, в нашей сборной нет большого количества звёзд. Но мы поверили, что если будем действовать командно, то сможем обыграть любого соперника. После первых побед мы становились всё более и более уверенными в своих силах.

Почему Россия не может приблизиться к успехам Исландии? Даже не знаю. Сейчас мы на коне, а через два-три года, возможно, пойдём на спад. Ведь даже такие команды, как «Барселона», не могут всё время выигрывать и оставаться на вершине. Мне кажется, время России настанет уже скоро. У вас хорошая команда, но чего-то не хватает. Мы же движемся в нужном направлении вот уже шесть лет, и это невероятно. Я не говорю, что мы не заслужили этого успеха. Мы абсолютно заслужили его. Но в жизни после взлётов бывают и падения", — цитирует Сигурдссона «Спорт Бизнес Online».

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Дело не только в системе, которую построили исландцы.
Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Исландии — Футбол Сборная России — Футбол ФК Рубин Рагнар Сигурдссон
Новости. Чемпионат мира 2018
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