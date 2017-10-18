Кришито: в этом сезоне лидер «Зенита» — Кокорин, он в потрясающей форме

Защитник «Зенита» Доменико Кришито высказал мнение, что лидером петербургской команды в настоящее время является нападающий Александр Кокорин, а также отметил, что отличает аргентинских футболистов.
«В этом сезоне наш лидер — Александр Кокорин, он в потрясающей форме. В прошлом сезоне он играл левого вингера, а теперь вернулся на излюбленную позицию центрального нападающего. Он выигрывает матчи. Тащит команду за собой, на поле умеет всё. Уверен, что он будет так играть до конца сезона.
Я играл со многими аргентинцами, такими как Паласио, Креспо, Милито. На поле всегда выкладываются на 100%, и даже больше. Все новички — молодые ребята, от 21 года до 24 лет, все хотят показать, на что способны. Они хорошо начали, и мы надеемся, будут так играть и дальше», — цитирует защитника официальный сайт УЕФА.