«Кальяри» объявил имя нового главного тренера

Уругвайский специалист Диего Лопес занял пост главного тренера «Кальяри», сообщается на официальном сайте клуба. Ранее Лопес уже тренировал «Кальяри» в сезоне-2013/14, а также провел за клуб более 300 матчей в качестве игрока.
Лопес подписал с «Кальяри» контракт до лета 2019 года. На посту главного тренера команды он сменил Массимо Растелли.
В текущем сезоне «Кальяри» под руководством 48-летнего Растелли провёл в чемпионате Италии восемь матчей и проиграл последние четыре встречи, а всего потерпел шесть поражений. На данный момент команда занимает в таблице Серии А 13-е место.