«Краснодар» — «Кайрат» — 9:0. Видеообзор матча Юношеской лиги УЕФА

«Краснодар» разгромил «Кайрат» в ответном матче первого круга пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА. Встреча проходила в Краснодаре на территории Академии ФК «Краснодар» и завершилась со счётом 9:0 в пользу хозяев.
Пента-трик оформил Иван Игнатьев, забивший свой пятый мяч с пенальти. По разу отличились Даниил Уткин и Магомед-Шапи Сулейманов, дубль оформил Роман Куражов.
В первом матче была зафиксирована ничья, встреча проходила в Алма-Ате на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 2:2. «Краснодар» по сумме двух игр вышел в следующий круг.
Видеообзор матча доступен в «твиттере» РФПЛ.
5 голов Игнатьева помогли «Краснодару» разгромить «Кайрат» в Юношеской лиге УЕФА