«Бенфика» — «Манчестер Юнайтед»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — «Манчестер Юнайтед».
«Бенфика»: Свилар, Дуглас, Диаш, Луизао, Фейса, Гримальдо, Филипе Аугусто, Сальвио, Пицци, Хименес, Жонас.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Валенсия, Нильссон-Линделеф, Смоллинг, Блинд, Эррера, Матич, Мата, Мхитарян, Рашфорд, Лукаку.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — «Манчестер Юнайтед». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.