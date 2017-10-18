Маркевич: думаю, «Шахтёр» пройдёт дальше в Лиге чемпионов

Бывший тренер «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал исход матча Лиги чемпионов «Фейеноорд» — «Шахтёр» (1:2).
«Хорошая игра была, боевая. Мы увидели хорошие скорости. Было заметно, что «Шахтёр» сильнее. В начале пропустили несколько нелогичный гол, но в целом «горняки» переиграли «Фейеноорд». Когда остались вдесятером, команда проявила характер и могла забить ещё. Я почему-то был спокоен. Существовало убеждение, что «Шахтёр» точно не проиграет.
Тайсон очень хорошо сыграл. Фред выдал феерическую игру. Это исполнители сборной Бразилии, поэтому всё закономерно. Моментами демонстрировал неплохой футбол Марлос, хотя он может играть сильнее. Ещё могу выделить Степаненко. Ну и Пятова, который спас на последних минутах. Это серьёзный вратарь, что там говорить. Я думаю, «Шахтёр» пройдёт дальше в Лиге чемпионов», — сказал Маркевич в интервью «Футбол 24».