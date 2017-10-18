Бутко: удаление Ракицкого необязательное, но игроки «Шахтёра» за него отработали

Защитник «Шахтёра» Богдан Бутко прокомментировал выездную победу над «Фейеноордом» (2:1) в третьем туре Лиги чемпионов.
«Важно, что ответили на пропущенный гол и стали демонстрировать свой футбол: владели мячом, неплохо выходили в атаку и могли забить ещё. Удаление Ярослава Ракицкого необязательное, но ничего страшного — мы отработали до конца, в том числе за партнёра.
У „Фейеноорда“ также были моменты, однако мы выполняли установку на матч и в итоге победили, а значит, делали всё правильно. Позади лишь половина группового этапа — нужно выигрывать как можно больше», — передает слова Бутко официальный сайт «горняков».
Фонсека: «Фейеноорд» – сильнейший соперник, но победа «Шахтёра» заслуженна