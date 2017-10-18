Пике впервые удалён в матче Лиги чемпионов, после того как забил гол рукой

Защитник «Барселоны» Херард Пике был удален с поля в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».
На 11-й минуте Пике прихватил соперника за футболку и получил «горчичник» за срыв атаки. В конце первого тайма Пике рукой переправил мяч в ворота и получил вторую жёлтую карточку. Пике впервые был удален в матче Лиги чемпионов.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — «Олимпиакос». К 73-й минуте каталонцы впереди — 3:0.
Видео доступно в «Твиттере».