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Боков: Акинфеева давно склоняют по полной программе, но Игорёк — это полкоманды

19 октября 2017, четверг. 00:39 Футбол

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков прокомментировал домашнее поражение «армейцев» от «Базеля» (0:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, положительно оценив игру голкипера команды Игоря Акинфеева.

«Соперник очень хорошо изучил ЦСКА и противопоставил свои действия. Следующая игра с «Базелем» будет совершенно другой. Я имел опыт игры против этого клуба в составе «Терека». На своём поле «Базель» играет в атакующий футбол и первым номером. Думаю, даже спустя столько лет ничего не изменилось, потому что народ придёт на стадион, а в Европе принято играть для публики. Для «армейцев» это не будет новостью, они сделают поправки и выводы. Не знаю, какой будет результат, но для молодых игроков ЦСКА сейчас, во время смены поколений, очень важно получать этот опыт побед и поражений. Посмотрите: молодёжь не тушуется!

Игоря склоняют по полной программе уже несколько лет, и мы всё никак не угомонимся винить его в каких-то голах и поражениях. Игорёк — это полкоманды, если не больше! Винить его в этих голах я не вижу смысла, к нему никаких вопросов нет. Сейчас он лидер во всех отношениях, делающий своё дело», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Хомуха: если бы не уверенные действия Акинфеева, счёт был бы гораздо крупнее
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Базель ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев
Новости. Футбол
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