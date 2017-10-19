Защитник «Спортинга» Пиччини: дома в матче с «Ювентусом» у нас будет шанс

Защитник «Спортинга» Кристиано Пиччини поделился эмоциями от матча 3-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом». Португальцы на выезде уступили сопернику со счётом 1:2.
«Мы играли против команды, которая доходила до двух из последних трёх финалов Лиги чемпионов, и мы были так близки к тому, чтобы заработать очки. Если вы играете против такой команды и не полностью сосредоточены в каждую минуту, то будете наказаны. Но я думаю, что в ответном матче с туринской командой у нас будет шанс», — цитирует Пиччини официальный сайт УЕФА.
Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов.
«Барселона» обыграла «Олимпиакос», «Ювентус» одолел «Спортинг»