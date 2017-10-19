Гол Глушакова претендует на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Гол полузащитника и капитана «Спартака» Дениса Глушакова в ворота «Севильи» (5:1) претендует на звание лучшего гола недели в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Помимо Глушакова среди номинантов оказались полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич, который отличился в матче с лиссабонским «Спотингом» (2:1), хавбек «Базеля» Таулант Джака, автор гола в ворота ЦСКА (2:0), нападающий «Ромы» Эдин Джеко, отметившийся дублем в матче с «Челси» (3:3), и защитник лондонцев Давид Луис.
Гол Дениса Глушакова можно посмотреть на странице РФПЛ в «Твиттере».
Видео всех голов можно посмотреть на сайте УЕФА.
«Спартак» — «Севилья» — 5:1. Видеообзор матча