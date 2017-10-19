Головин по обводкам в топ-6 европейских лиг уступает только Неймару и Месси

По данным InStat, полузащитник ЦСКА Александр Головин в домашней игре против «Базеля» стал лидером по количеству успешных обводок (7 из 8). В текущем сезоне РФПЛ Головин также является лучшим по этому показателю – в среднем за 90 минут Александр выполняет 7,6 успешных обводок. Среди всех игроков топ-6 европейских чемпионатов больше только у игрока «ПСЖ» Неймара (7,9) и футболиста «Барселоны» Лионеля Месси (7,7).
«Армейцы» в 3-м туре Лиги чемпионов уступили «Базелю» со счётом 0:2 и после трёх туров занимают в своей группе третье место.
Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов.
ЦСКА впервые за семь месяцев не нанёс ни одного удара в створ ворот соперника