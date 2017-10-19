Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш, ставший гостем «Чемпионата», рассказал историю, как он попал в большой футбол.
«Чистейшая правда, что в футбол я попал благодаря компьютерной игре. В детстве, лет в шесть или семь, я был фанатом видеоигр и совершенно не играл в футбол. Более того — даже не смотрел его по телевизору. Однажды мы с друзьями решили поиграть в Kick Off. Мне понравилось, и я решил: «Почему бы не попробовать футбол в реальной жизни?» Так я попал в школу «Бенфики», — рассказал Фернандеш.
Полностью интервью с Мануэлом Фернандешем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Фернандеш рассказал, что попал в футбол благодаря компьютерной игре
Фото: «Чемпионат»