Орлов: юные игроки ЦСКА виноваты, что их выпустили против такой сильной команды?

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал домашнее поражение московского ЦСКА от «Базеля» (0:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«ЦСКА сейчас, конечно, не в лучшей форме. Играют юноши, и они не сдюжили против «Базеля». У швейцарцев очень хорошая сейчас команда, и они, естественно, выиграли. Только выиграли 2:0, а не 10:0. Кстати, «Спартак» также мог бы проиграть «Ливерпулю» 1:5, но ему больше повезло. Красно-белые затем всё-таки выиграли, и мы их поздравляем. Это игра, где можно проиграть и выиграть. Сегодня проиграл — готовься, тренируйся, завтра выиграешь.
И вы представляете состояние «армейских» мальчишек, когда они сегодня утром прочитали слова Созина, когда их родители, дети, братья, сёстры это прочитали? «Это что, наш родственник опозорил Россию?» Представляете, какое клеймо? И в связи с чем? Они просто проиграли команде, которая сильнее. Эти юноши виноваты в том, что их выпустили против такой сильной команды? Нет же. Они получили опыт, в следующий раз исправятся и будут играть лучше», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Санкт-Петербурге».