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Экс-форвард сборной Хорватии Класнич перенёс третью операцию по пересадке почки

20 октября 2017, пятница. 02:01 Футбол

Бывший нападающий сборной Хорватии Иван Класнич перенёс третью операцию по пересадке почки, как только был найден донор, сообщает FourFourTwo.

Более 10 лет назад Класничу впервые был поставлен диагноз «почечная недостаточность». Тогда ему провели две операции по пересадке почки. Первым донором стала мать футболиста, но её почку организм Ивана отверг. Вторым донором был отец, и эта операция оказалась успешной. В сентябре 2016 года у Ивана вновь возникли проблемы с почками, и с тех пор доктора искали донора для футболиста.

В течение клубной карьеры Класнич выступал за немецкие «Санкт-Паули», «Вердер» и «Майнц», французский «Нант» и английский «Болтон».В 2008 году Иван стал первым в истории игроком с пересаженной почкой, который вышел на поле в матче финальной части чемпионата Европы.

Источник: FourFourTwo Сообщить об ошибке
Теги
Вердер Сборная Хорватии — Футбол Иван Класнич
Новости. Футбол
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