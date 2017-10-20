Венгер: Уилшир получит свой шанс в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер пообещал дать шанс полузащитнику Джеку Уилширу в матчах английской Премьер-лиги. Уилшир был одним из самых заметных игроков «канониров» в матче Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (1:0), однако в АПЛ в нынешнем сезоне ещё не сыграл ни одной минуты.
«Он получит свой шанс в АПЛ, не переживайте. В первом тайме матча он получил сильный удар по лодыжке, но смог доиграть матч до конца. Подобные напряжённые игры, безусловно, помогут ему. Я думаю, что всем запомнилось, как вся команда сражалась в такой нервной игре. Соперник защищался очень отчаянно, так что очень хорошо, что мы победили», — приводит слова Венгера Goal.
Уилшир: гол Жиру в ворота «Црвены Звезды» получился особенным