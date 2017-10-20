Уилшир: гол Жиру в ворота «Црвены Звезды» получился особенным

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир прокомментировал красивый победный гол в исполнении своего партнёра по команде нападающего Оливье Жиру в гостевом матче группового этапа Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (1:0).
«Гол Жиру получился особенным. Я поучаствовал в эпизоде, мы с Уолкоттом хорошо сработали, а затем Оливье проявил свой природный инстинкт форварда. Даже когда Жиру не находится лицом перед воротами соперника, он пытается сделать что-то невероятное, и у него это получается. Очень рад за него, а ещё за то, что мы сегодня набрали три важных очка», — цитирует Уилшера официальный сайт «Арсенала».
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