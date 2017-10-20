Маскерано: невозможно соглашаться с критикой в адрес Месси

Защитник «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано считает, что его партнёр по клубу Лионель Месси часто подвергался несправедливой критике за выступления в национальной команде. Маскерано подчеркнул, что во многом суждения об игре Месси были лишены объективности.
«Полагаю, что мы часто руководствуемся заранее созданными для себя установками. А в случае с Лео они были всегда. Начинали обсуждать детали, которые не имели ничего общего с футболом. Но они делали это, чтобы иметь возможность прибегать к критике, с которой невозможно соглашаться. Что можно сказать человеку, забившему более 500 голов и постоянно устанавливающему новые рекорды? Нужно быть невежественным человеком, чтобы не ценить игры Месси», — цитирует Маскерано Ole.
Маскерано: Месси снова доказал, что является хозяином игры