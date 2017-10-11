Маскерано: Месси снова доказал, что является хозяином игры

Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано рассыпался в похвалах в адрес нападающего команды Лионеля Месси. Последний оформил хет-трик в выездном матче отборочного турнира чемпионата мира с национальной командой Эквадора (3:1). В результате аргентинцы заняли 3-е место в турнирной таблице, благодаря чему добились права принять участие в мундиале.
«Вследствие различных обстоятельств наша команда оказалась в непростой ситуации и ей нужна была только победа. Мы играли в этом матче как в финале. Месси снова доказал, что является хозяином этой игры. Нет слов, чтобы по достоинству описать его игру. Мы должны не только наслаждаться игрой Месси, но и помогать ему», — цитирует Маскерано Ole.
Сампаоли: перед игрой мы сказали себе, что Месси должен сыграть на ЧМ-2018