Рейнгольд ответил Жириновскому, сравнившему «Спартак» со сборной Африки

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал критику Владимира Жириновского в адрес состава «Спартака» в домашнем матче Лиги чемпионов с «Севильей», который завершился победой красно-белых со счётом 5:1. Депутат отметил, что в составе российского клуба выступает много иностранных футболистов.
«Массовый спорт надо вернуть. Вот сейчас была игра «Спартака»: забили пять голов, четыре из которых африканцы, наш один. Это «Спартак» или сборная Африки? Какой смысл болеть за эту команду? Обыграли, молодцы, пять с чем-то, но четыре гола забивают легионеры», — сказал Жириновский.
Рейнгольд назвал слова Жириновского несусветной глупостью.
«Это глупость несусветная! Если мы будем слушать Жириновского, футбол в России надо закрывать. Пускай он занимается своей партией и своими поклонниками. Куда он в футбол лезет? Да пусть забивает кто угодно! Какая разница, будет это Квинси Промес или Денис Глушаков? Голландец уже давно стал в доску свой. Он влюблён в «Спартак», и клуб его обожает.
И это касается не только спартаковских легионеров. Мы должны уважать всех игроков, которые приносят пользу российскому футболу! Чем больше мы будем покупать добротных и качественных иностранцев, тем будет лучше. За каждого хорошего игрока нужно платить приличные деньги – не два и не три миллиона. Мы в еврокубках, и мы сами туда рвались. Теперь нужны деньги, нужны высококлассные футболисты и болельщики на стадионе. Клубы должны всем себя обеспечивать.
Да, я соглашусь с Жириновским в том, что нужно воспитывать своё футбольное поколение. Страна огромная, ресурсов полно! Правда, воруют везде, и коррупция процветает… Но пора уже развивать свою единую адекватную идеологию. В детских школах тренерам платить не копейки, а нормальные деньги. Нужно учиться у школ «Аякса», «Реала» и «Барселоны». Нужно строить интернаты, вводить обязательные занятия по мини-футболу, создавать идеальные условия для работы. Да только как это всё развивать, когда страна такая? У нас Мутко пришёл в федерацию, открыл сейф, а там три копейки лежит. Как с этим всем работать-то?» — сказал Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.
Интервью Жириновского можно посмотреть на «Чемпионате».