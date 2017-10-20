До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Рейнгольд ответил Жириновскому, сравнившему «Спартак» со сборной Африки

20 октября 2017, пятница. 15:05 Футбол

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал критику Владимира Жириновского в адрес состава «Спартака» в домашнем матче Лиги чемпионов с «Севильей», который завершился победой красно-белых со счётом 5:1. Депутат отметил, что в составе российского клуба выступает много иностранных футболистов.

«Массовый спорт надо вернуть. Вот сейчас была игра «Спартака»: забили пять голов, четыре из которых африканцы, наш один. Это «Спартак» или сборная Африки? Какой смысл болеть за эту команду? Обыграли, молодцы, пять с чем-то, но четыре гола забивают легионеры», — сказал Жириновский.

Рейнгольд назвал слова Жириновского несусветной глупостью.

«Это глупость несусветная! Если мы будем слушать Жириновского, футбол в России надо закрывать. Пускай он занимается своей партией и своими поклонниками. Куда он в футбол лезет? Да пусть забивает кто угодно! Какая разница, будет это Квинси Промес или Денис Глушаков? Голландец уже давно стал в доску свой. Он влюблён в «Спартак», и клуб его обожает.

И это касается не только спартаковских легионеров. Мы должны уважать всех игроков, которые приносят пользу российскому футболу! Чем больше мы будем покупать добротных и качественных иностранцев, тем будет лучше. За каждого хорошего игрока нужно платить приличные деньги – не два и не три миллиона. Мы в еврокубках, и мы сами туда рвались. Теперь нужны деньги, нужны высококлассные футболисты и болельщики на стадионе. Клубы должны всем себя обеспечивать.

Да, я соглашусь с Жириновским в том, что нужно воспитывать своё футбольное поколение. Страна огромная, ресурсов полно! Правда, воруют везде, и коррупция процветает… Но пора уже развивать свою единую адекватную идеологию. В детских школах тренерам платить не копейки, а нормальные деньги. Нужно учиться у школ «Аякса», «Реала» и «Барселоны». Нужно строить интернаты, вводить обязательные занятия по мини-футболу, создавать идеальные условия для работы. Да только как это всё развивать, когда страна такая? У нас Мутко пришёл в федерацию, открыл сейф, а там три копейки лежит. Как с этим всем работать-то?» — сказал Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.

Интервью Жириновского можно посмотреть на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Валерий Рейнгольд Квинси Промес
Новости. Футбол
20 октября 2017, пятница
15:07 Арустамян: «Спартак» всерьёз рассматривал вариант с арендой Диего Косты
15:05 Рейнгольд ответил Жириновскому, сравнившему «Спартак» со сборной Африки
14:53 «Лестер» — в тройке по доходам в ЛЧ-2016/17, «Ростов» заработал € 20 млн
14:43 Названы суммы, заработанные российскими клубами в Лиге Европы — 2016/17
14:37 Глава КОНКАКАФ призвал ФИФА смягчить правило смены футбольного гражданства
14:22 Куман: если команда не выигрывает, то дело, очевидно, в тренере
14:17 «Енисей» показал, как поздравил Аленичева с 45-летием
14:02 «Реал» на две недели лишился Кейлора Наваса
13:50 Аленичев: в «МЮ» Моуринью нашёл необходимый баланс между атакой и обороной
13:39 Сенников: не может быть такого, что у футболиста пять лет одна и та же зарплата
13:34 Мончи: результат матча «Спартак» — «Севилья» несправедлив
13:28 Салах признан игроком недели в Лиге чемпионов, Промес занял третье место
13:21 Лебедев: не надо махать паспортом и кричать: «Я русский, ставьте меня в основу»
13:17 Селихов: у «Спартака» новая мотивация — выиграть как можно больше трофеев
13:14 Защитник киевского «Динамо» Вида получил рассечение головы и сотрясение мозга
12:59 Селихов: Халк открыл мне дверь в Премьер-Лигу
12:45 УЕФА открыл дело против «Ромы» из-за расистского поведения болельщиков
12:34 Аленичев: иногда создаётся впечатление, что мы с Сёминым одного поколения
12:34 Селихов: после неудачных игр была депрессия, лезли мысли об уходе из «Спартака»
12:21 Футболисты «Лестера» недовольны отставкой Шекспира
12:19 Слуцкий: с нетерпением жду своего первого йоркширского дерби
12:06 Назначены судьи на «Спартак» – «Спартак-Нальчик» и другие игры 1/8 финала КР
12:05 Аленичев рассказал, о чём его попросил Моуринью, выпуская на замену в финале ЛЧ
11:53 Блаттер приедет на ЧМ-2018 по приглашению Путина
11:52 Игрок «Уотфорда»: однажды приставили пистолет к лицу, думая, что я наркоторговец
11:36 «Ростов» сменил генерального директора
11:33 Полузащитник «Зенита» Ригони включён в команду недели Лиги Европы
11:31 Глушаков посвятил матч с «Севильей» погибшим в «Лужниках» 20 октября 1982 года
11:18 «Спартак» почтил память болельщиков, погибших в «Лужниках» в 1982 году
11:06 Болельщик с ребёнком на руках влез в драку футболистов «Эвертона» и «Лиона»
11:04 Гендиректор РФС: в Россию приедет Месси, это очень дорого
10:52 Полузащитник «Интера» Валеро: мы обыграем «Наполи»
10:39 Геркус: «Локо» увёз боевую ничью из Тирасполя, двигаемся дальше на первом месте
10:26 «Астана» не проигрывает дома в еврокубках уже 17 матчей подряд
10:21 Орлов: евротурниры — большой бизнес, нужно уходить от мысли играть только своими
10:10 Вальверде — о 100-м голе Месси в еврокубках: надеюсь, 200-й будет в этом сезоне
10:08 Радимов: думаю, я уже никогда не буду тренером, не дано – значит не дано
10:02 Маскерано: нужно быть невежественным человеком, чтобы не ценить игры Месси
09:49 Ригони претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
09:46 Миятович считает, что грандам будет очень нелегко приобрести Гарри Кейна
09:46 Йерро: Иско необходимо иметь игровую практику и чувствовать себя важным
09:44 Булатов: думаю, ЦСКА не поборется за титул, а чемпионом станет «Зенит»
09:43 Локателли: фанаты «Милана» имеют полное право глумиться над нами
09:39 С. Индзаги: «Лацио» хочет преуспеть на каждой арене, в каждом матче
09:23 «Спартак» поздравил Аленичева с 45-летием и пожелал больших побед
Все новости RSS
Партнерский контент