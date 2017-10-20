Нападающий «Стяуа» Ньоэр – игрок недели в Лиге Европы, Ригони занял второе место

Нападающий бухарестской «Стяуа» Харлем-Эдди Ньоэр признан игроком недели в Лиге Европы. Форвард румынской команды отметился дублем в матче 3-го тура группового этапа ЛЕ с «Хапоэлем Б-Ш» (2:1). Об этом говорится на официальном сайте УЕФА. Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони в результате опроса занял второе место.
В ходе голосования Ньоэр набрал 64% голосов. За Ригони проголосовали 17%. Замкнул тройку вратарь АЕК Яннис Анестис – 12%.
Далее следуют Виллиан Жозе («Реал Сосьедад») – 3%, Петр Чех («Арсенал») и Сергей Милинкович-Савич («Лацио») – по 2%, Лукас Окампос («Марсель») – 1%, а за защитника «Ред Булл Зальцбург» Андреса Ульмера никто не проголосовал – 0%.
Фото можно посмотреть в «твиттере» УЕФА.
Ригони претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы