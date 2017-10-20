Комбаров: после матча «Спартак» — «Севилья» начали сравнивать с вратарём

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, что самое необычное прочитал о себе после матча Лиги чемпионов с «Севильей» (5:1). Напомним, что в одном из эпизодов Комбаров спас ворота красно-белых от гола.
«Ничего удивительного. Единственное пошли сравнения: «Вратарь-вратарь». Реагирую на это с долей юмора, весело.
С Ребровым и Селиховым остались в нормальных отношениях. Они сказали: «Если что, в таких эпизодах помогай обязательно!». Сколько раз пересматривали этот эпизод? Раза три, наверное. Сегодня Селя показал весёлое видео: там этот момент, а когда соперник выходит на ударную позицию, звучит музыка из фильма «Бумер» и знаменитый крик: «Димон». Забавно.
На следующий день почитал новости, посмотрел, что пишут. Проанализировал матч и отложил в сторону. Конечно, было много разговоров после такой грандиозной игры, но быстро забыл о ней", — заявил Комбаров, слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Посмотреть эпизод можно в «твиттере» РФПЛ.