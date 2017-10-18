Каррера: сейв Комбарова перевернул всю игру

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал домашнюю победу над «Севильей» (5:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Конечно, это лучший результат в моей карьере. Именно результат. Но были и в прошлом отличные матчи.
Думаю, сейв Комбарова перевернул всю игру. Если бы «Севилья» забила в тот момент, нам было бы сложно.
Мы были немного пассивными в моменты, когда не владели мячом, и я попросил ребят больше прессинговать. Наши ребята — молодцы. Очень сложно было играть с этой сильной командой. Рад, что мои ребята доказали, что мы тоже умеем играть в футбол, мы команда", — заявил Каррера в эфире программы «Все на матч».
Посмотреть момент можно в «твиттере» РФПЛ.
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