Санетти: «Интер» меняется, чтобы совершить прыжок в элиту

Вице-президент «Интера» и бывший капитан миланской команды Хавьер Санетти отметил, что владельцы нерадзурри Suning Group делают многое на благо клуба.
«Suning — это группа с большими амбициями. Они серьезно относятся к работе и уважают историю „Интера“. У всех нас есть намерение вернуть клуб в число лучших и выигрывать престижные трофеи.
Сейчас клуб меняется, чтобы совершить этот прыжок, и, считаю, вместе мы создали очень амбициозный проект. Suning Group нам очень помогает», — сказал Санетти в интервью Independent.
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