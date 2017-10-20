Бубнов: у ЦСКА нет шансов выйти в плей-офф ЛЧ, надо наигрывать молодёжь

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от поражения ЦСКА в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем». Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
«ЦСКА получил очень большую нагрузку в игре с «Краснодаром», у которого было серьёзное преимущество, если судить по расшифровке ТТД. «Армейцам» в том матче пришлось затратить много моральных и физических сил, чтобы добиться положительного результата. Судя по всему, команда Гончаренко не полностью восстановилась. Плюс были не в оптимальной форме Головин и Вернблум.
ЦСКА хотел сыграть вторым номером и использовать свои шансы в контратаках и на стандартах. Но ситуацию поменяла ошибка Игнашевича. После этого обреза и гола «Базеля» «армейцам» пришлось перестраиваться, а швейцарцы были готовы к такому ходу событий. Более того, эта команда очень хорошо выглядела физически, была подготовлена тактически, знала сильные стороны ЦСКА, перекрыла фланги, а в середине поля у москвичей были серьёзные проблемы. Считаю, нужно было сразу использовать Натхо. Когда ЦСКА большими силами пошёл вперёд отыгрываться, «Базель» этим воспользовался. Сразу выявились слабости игры «армейцев» в обороне. У «Базеля» очень быстрые форварды, и для ЦСКА ещё хорошо, что обошлось всё счётом 0:2. Мог быть и разгром.
ЦСКА не хватает ресурса, сказываются травмы игроков. Я считаю, можно было более смело использовать ту молодёжь, которая есть, чтобы она получила необходимый международный опыт. Но думаю, что в оставшихся играх Гончаренко как раз это будет делать. Если взять «Базель», то в игре ЦСКА принимали участие ребята такого же возраста, как у «армейцев», но они гармонично смотрелись и помогли победить команде. Так что ЦСКА нужно больше и смелее использовать молодёжь в оставшихся матчах, поскольку шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов у команды нет", — сказал Бубнов в эфире своего официального канала в YouTube.