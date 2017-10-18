Гончаренко: не могу назвать игрой то, что было в 1-м тайме. Как-то всё трусливо

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от поражения в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем». Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
«Мы очень плохо провели первый тайм. Даже не могу припомнить, чтобы настолько плохо играли. Даже игрой не могу назвать то, что было. Это как-то всё трусливо. Во втором тайме путём изменения схемы давление возросло, но его не хватило, чтобы создавать опасные моменты. Были только кое-какие подходы.
Надо сказать, что игроки, которые восстановились, ещё находятся в плохой форме. Может быть, в этом причина. Но каких-то оправданий не хочется искать, поскольку когда ты атакуешь много позиционно, то оголяешь зоны и получаешь контратаки. С контратаки мы и пропустили.
Замена Игнашевича не связана с его ошибкой. Нам нужен был игрок в центре поля. Оланаре был готов выйти, но приняли решение выпустить Чалова.
До ответной игры с „Базелем“ ещё много времени, и рано о ней думать. Сейчас будет „Зенит“ — это не менее важная игра», — сказал тренер в эфире «Матча».