Источник: руководство «Милана» выдвинуло Монтелле ультиматум

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла после ничьей с АЕК (0:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы оказался под угрозой увольнения, утверждает Sky.
По данным источника, руководство клуба сказало тренеру, что он должен набрать шесть очков в следующих двух играх, чтобы сохранить работу.
В девятом туре чемпионата Италии россонери 22 октября дома сыграют с «Дженоа», а 25-го на выезде встретятся с «Кьево» в 10-м туре.
На данный момент «Милан» (12 очков) занимает 10-е место в таблице Серии А.