Маркевич: почти все игроки киевского «Динамо» не отвечают требованиям клуба

Бывший тренер «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал ситуацию в киевском «Динамо» накануне домашнего матча 13-го тура УПЛ с «Шахтером» (22 октября).
"«Динамо» распродало всех футболистов, а на их место набрали левых игроков, непонятно кого и откуда. Теперь во всем будет виноват Хацкевич? Легче всего обвинить в бедах «Динамо» главного тренера. Это же смешно. Все хорошие игроки уходят. Сейчас еще и Вида уйдет. Ушла целая армия классных исполнителей. А кого взяли на их место? Непонятно кого. Может Хацкевич принимал этих игроков, даже не знаю. Но я в этом очень сомневаюсь.
Они все не отвечают высоким требованиям киевского клуба. Разве что, возможно, за исключением нескольких человек… Вся команда. Здесь не о чем говорить. Для киевлян отыграть отрыв в семь очков нереально. Огромная заслуга «Шахтера» заключается в том, что он полностью сохранил свой основной состав. Донецкая команда продлевает контракты со своими ведущими исполнителями, поэтому у них есть результат.
Киевляне могут случайно победить, хотя не вижу за счет чего. В футболе всякое бывает, но что изменится от этого? Абсолютно ничего. Дело же не в Хацкевиче, или еще в ком. Возможно, немного его вина и есть. Мы говорим о том, что в «Динамо» играют футболисты не уровня «Динамо». Одни уже сидят на чемоданах и хотят уйти из команды, другие — хотят, но не могут. Это замкнутый круг, поэтому в «Динамо» надо кардинально что-то менять», — сказал Маркевич в интервью FootBoom.