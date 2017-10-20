Беседин: уверен, «Динамо» (Киев) добьётся нужного результата в игре с «Шахтёром»

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин поделился ожиданиями от домашнего матча 13-го тура УПЛ с «Шахтером» (22 октября).
«Безусловно, неприятно так терять очки, как в матче с «Зарей» или «Черноморцем». Но главное, не опускать руки, еще есть время, и много игр впереди. Нужно провести анализ, сделать правильные выводы, и в дальнейшем все будет хорошо. Наверное, нужно хорошо играть с первых минут, а не когда счет уже не в нашу пользу, не давать сопернику забить быстрый мяч, как в последних играх.
На матч с «Шахтером» силы остались — другого выбора нет. Будем биться, будем доказывать и, уверен, добьемся положительного результата», — передает слова Беседина официальный сайт киевского «Динамо».
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