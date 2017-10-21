Билич: я не хочу прятаться, решение за руководством «Вест Хэма»

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич поделился впечатлениями от поражения в матче девятого тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
«Мне сейчас очень сложно сказать что-нибудь умное. Я беру на себя всю ответственность за случившееся. Я не хочу прятаться.
Это нехорошая ситуация, и совет директоров будет делать то, что посчитает нужным. Решение за ними», — цитирует Билича ВВС.
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