Новичок АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» на выезде разгромил «Вест Хэм»

«Брайтон энд Хоув Альбион» разгромил «Вест Хэм Юнайтед» в матче девятого тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
На 10-й минуте Гленн Мюррей открыл счет. На исходе первого тайма Хосе Искьердо удвоил преимущество гостей. На 75-й минуте Гленн Мюррей оформил дубль, реализовав пенальти.
«Брайтон энд Хоув Альбион» с 11 очками занимает десятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм Юнайтед» (8) — 17-й.