Руководство РФ посетило международный турнир болельщиков на фестивале в Сочи

В Сочи состоялся финальный день международного турнира болельщиков, который проходил с 15 октября в рамках XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.
За решающими студенческими баталиями на поле арены «Ледяной куб» следили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, заместитель министра юстиции, президент Международного студенческого футбольного союза Алу Алханов.
Дворкович принял участие в выставочном гала-матче сборных России и мира. Вместе с ним форму российской сборной вновь примерил экс-полузащитник «Челси» Алексей Смертин. Вспомнив былые годы, Смертин оформил дубль и принёс победу сборной России. Кроме него ворота сборной мира поразил глава Крымского футбольного союза Юрий Ветоха — 3:0. Дворковичу был вручён почетный приз «за волю к победе».
Затем высокопоставленные лица поучаствовали в награждении победителей международного турнира болельщиков. Первое место по итогам финального игрового дня заняла команда «Рубин» из Республики Татарстан. Серебро турнира досталось команде из Латвии. Третьими стали футболисты сборной Ирака. Дворкович поблагодарил всех участников за любовь к футболу и отметил, что «здесь все победители».
21 октября состоится финальный день I Международного турнира «Навстречу чемпионату мира — 2018». В борьбе за первое место сойдутся сборные НСФЛ и Европы. Укомплектованная испанцами команда Европы под руководством Юрия Красножана даст бой студентам Канчельскиса. За третье место сразятся футболисты Международного студенческого футбольного союза и Америки. Пятое место разыграют команды Азии и Африки, возглавляемой Игорем Гамулой.