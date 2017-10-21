«СКА-Хабаровск» — «Уфа» – 2:2. Видеообзор матча

В матче 14-го тура российской Премьер-Лиги в Хабаровске местный «СКА-Хабаровск» и «Уфа» сыграли вничью. Встреча завершилась со счётом 2:2.
На 11-й минуте Александр Димидко вывел хозяев вперёд, а ближе к концу первого тайма Денис Дедечко сделал счёт 2:0.
Во втором тайме хабаровская команда упустила преимущество в два мяча. На 54-й минуте Вячеслав Кротов один мяч отыграл, а на 72-й сумел оформить дубль.
В таблице российского чемпионата «СКА-Хабаровск» (12 очков) располагается на 15-й строчке, а «Уфа» (18) — на седьмой.
Видеообзор матча смотрите на канале «СКА-Хабаровск» в Youtube.