Аленичев: ребята выполнили просьбу, преподнеся мне победу на день рождения

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после победы над «Шинником» (4:1) в домашнем матче 19-го тура Футбольной национальной лиги поделился впечатлениями от игры.
«Очень рад, что просьбу преподнести мне подарок на день рождения в виде победы ребята выполнили. Поблагодарил их за это. Что касается игры, то, несмотря на такой крупный счет, нам было очень непросто. Знаю давно Александра Михайловича Побегалова, знаю, какие команды у него каждый год сильные, что сегодня все и увидели. Очень хорошо выглядели в первом тайме, рад, что забили нападающие, но тот гол, который мы пропустили во втором тайме, не поддавался логике, он заставил понервничать.
Хорошо, что ту интригу, которая была после счёта 2:1, Саша Ломакин убил через какое-то время красивейшим голом. Очень доволен содержанием игры и качеством футбола, которое показала моя команда. Абсолютно заслуженная победа!» — цитирует Аленичева сайт клуба.