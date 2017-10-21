«Нант» обыграл «Генгам» благодаря ошибке вратаря, пропустившего между ногами

«Нант» выиграл у «Генгама» в матче 10-го тура французской Лиги 1 и вышел на третье место в таблице. Встреча проходила в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Решающий мяч был забит благодаря ошибке вратаря гостей Карла-Юхана Юнссона, пропустившего между ногами после удара из-за пределов штрафной площади. Отличился Абдулайе Туре.
27-летний Юнссон пропустил 12 голов в 10 матчах сезона.
Видео ошибки вратаря гостей Карла-Юхана Юнссона доступно в «Твиттере».
«Нант» выиграл у «Генгама» и вышел на третье место в чемпионате Франции