«Нант» выиграл у «Генгама» и вышел на третье место в чемпионате Франции

«Нант» выиграл у «Генгама» в матче 10-го тура французской Лиги 1 и вышел на третье место в таблице. Встреча проходила в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
В дебюте игры отличился Чидозье Авазьем. На 70-й минуте Абдул Камара провел ответный мяч. В цонцовке отличился Абдулайе Туре.
В других матчах 10-го тура французской Лиги 1 «Бордо» на выезде уступил «Амьену» (0:1), «Дижон» в гостях одолел «Метц» (2:1), «Ренн» дома победил «Лилль» (1:0), а «Анже» на своем поле уступил «Тулузе» (0:1).