ЦСКА поддел «Зенит» перед очной встречей: бакланы боятся коней

ЦСКА на своем канале в YouTube выпустил ролик в честь домашнего матча 14-го тура РФПЛ с «Зенитом» (22 октября).
По сюжету ролика отец с сыном гуляют по зоопарку и внимание ребенка привлекает баклан. После рассказа отца мальчик начинает бояться того, что птицы могут испортить крышу нового стадиона ЦСКА, на что отец отвечает ребенку: «Бакланы боятся коней».
21 августа вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, что в проблемах с крышей стадиона «Санкт-Петербург» виноваты бакланы, которые «своими мощными клювами разрушают цельность защитной плёнки».
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